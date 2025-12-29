Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку 2800 пунктов c 18 сентября

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) впервые с 18 сентября поднялся выше отметки 2800 пунктов, следует из данных торгов. Рубеж был преодолен около 11:55 мск, а к 14:31 мск индекс достиг уровня 2 803,76 пункта.

Среди лидеров роста на 14:31 мск выделились акции ЛУКОЙЛа, которые прибавили 2,5% и торговались по 5 935 руб. Бумаги «Полюса» выросли на 2,41%, до 2 430,6 руб., ММК — на 2,21%, до 29,18 руб. Котировки Ozon поднялись на 2,15%, до 4 576,5 руб., а акции «Т-Технологий» подорожали на 2,14%, до 3 317 руб.

В числе аутсайдеров на 14:31 мск оказались бумаги МКБ, снизившиеся на 0,74%, до 6,29 руб. Акции «ФосАгро» подешевели на 0,73%, до 6 428 руб., «Норникеля» — на 0,26%, до 151,6 руб., «Сургутнефтегаза» — на 0,23%, до 22,1 руб. Бумаги AGRO-гдр завершили торги без изменений, на уровне 1 083,8 руб.