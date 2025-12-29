В Удмуртии осудили бывшего начальника ГИБДД по Камбарскому району за взятки

Камбарский райсуд вынес приговор бывшему начальнику Отделения ГИБДД ОМВД России по Камбарскому району и его посреднику за получение взяток за выдачу водительских удостоверений без экзаменов (ст. 290 УК и ст. 291.1 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Начальник ГИБДД признан виновным в 53 эпизодах получения взяток. Общая сумма составила более 30 млн руб. Ему назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы, штраф в размере 5 млн руб. и лишение права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Также он лишен звания майора полиции и у него конфискованы 730 тысяч руб.

Посредник, бывший техник ГИБДД, признан виновным в 14 эпизодах преступлений и приговорен к 4 годам и 11 месяцам условно с испытательным сроком на четыре года.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками оперативно-розыскной части СБ ведомства совместно с оперативниками УФСБ. В 2021 года они были уволены из органов внутренних дел.

Анастасия Лопатина