В Прикамье появится комиссия по проверке обстоятельств получения вреда волонтерами

В Пермском крае создают комиссию по установлению причинно-следственной связи между получением вреда для жизни волонтера и осуществлением им вида волонтерской деятельности. Речь идет о деятельности добровольчества по восстановлению объектов инфраструктуры, обеспечению жизнедеятельности населения на территориях Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Это следует из указа главы региона Дмитрия Махонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Согласно документу, комиссия будет взаимодействовать с федеральными и региональными органами власти, а также с организациями и индивидуальными предпринимателями. В состав комиссии войдут и. о. руководителя администрации губернатора Прикамья Александр Смертин, директор департамента общественных проектов Евгений Хузин, его заместитель Марина Дружинина, замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин, директор ГКУ «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф» Евгений Лесников, замминистра труда и соцразвития Прикамья Ирина Петроградских и другие.

В соответствии с указом президента РФ от 29 декабря 2022 года №972, единовременная выплата в размере 5 млн руб. производится родственникам погибших волонтеров, направленных на выполнение задач на территориях ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Получившим увечья добровольцам направляется 3 млн руб.