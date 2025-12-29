В башкирском селе после вмешательства прокуратуры провели уличное освещение

Прокуратура Караидельского района внесла в адрес главы Байкинского сельсовета представление по поводу уличного освещения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, на улице Калинина в селе Байки Караидельского района не было наружного освещения, из-за чего в темное время суток в селе происходили ДТП. После вмешательства прокуратуры в селе организовали уличное освещение, а виновное должностное лицо было привлечено к административной ответственности за нарушение правил организации освещения улиц (ч. 2 ст. 6.11 КоАП РБ).

Майя Иванова