Количество авиарейсов Астрахань — Москва могут увеличить

С двух до четырех в день могут увеличить количество рейсов «Аэрофлота» по маршруту Астрахань — Москва. Это произойдет при условии высокого спроса, отметил гендиректор перевозчика на встрече с губернатором Игорем Бабушкиным. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Аэрофлот" увеличит количество рейсов Астрахань - Москва при наличии спроса

Фото: Администрация губернатора Астраханской области "Аэрофлот" увеличит количество рейсов Астрахань - Москва при наличии спроса

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

Сейчас в столицу выполняется четыре рейса ежедневно — два «Победы» и два «Аэрофлота». По словам Сергея Дмитриева, генерального директора холдинга «Новапорт» (под его управлением находится Международный аэропорт Астрахань), московское направление составляет 75% от общего пассажиропотока.

Глава Астраханской области провел ряд встреч с другими титульными авиакомпаниями, в том числе иностранными. Допускается возвращение S7 Airlines на маршрут Астрахань — Москва (Домодедово). По словам господина Бабушкина, в планах — развитие региональных маршрутов согласно заключенному соглашению с «Ред Вингс». Авиакомпания AZAL также подтвердила заинтересованность в возобновлении рейса Астрахань — Баку после снятия ограничений.

В 2025 году пассажиропоток астраханского аэропорта составил 800 тыс. человек. Это на 7% меньше, чем в прошлом году. Снижение связано с изменением захода на посадку и разовыми закрытиями воздушного пространства.

Марина Окорокова