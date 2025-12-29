«Александр Овечкин может стать самым результативным игроком НХЛ всех времен»

Александр Овечкин прервал безголовую серию из девяти матчей. Российский форвард забил гол в ворота «Нью-Джерси Девилз», сравнял счет и перевел игру в овертайм. Эта шайба стала для Александра 912-й в регулярном чемпионате, где он побил рекорд Уэйна Гретцки. Но есть еще одно достижение знаменитого канадца, к которому стремится российский форвард. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Александр Овечкин по-прежнему в центре внимания поклонников хоккея всего мира. Даже когда у российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» началась затяжная безголевая серия, о нем говорили постоянно, а сейчас, когда он, наконец, снова забил, тем более.

Его гол в ворота «Нью-Джерси Девилз» стал 989-м за карьеру с учетом play-off. Это значит, что до абсолютного рекорда Гретцки, который забросил 1061 шайбу, осталось 27 голов. Есть вероятность, что Александр станет самым результативным игроком лиги всех времен и народов еще в этом сезоне, считает хоккейный эксперт, агент Алексей Дементьев: «Все может быть. В данном случае, когда команда играет на втором месте и в play-off у нее есть шанс пройти дальше. Поспособствует и количество игр. Максимально — 28 матчей, в которых может отличиться Александр».

Сам Александр относится к рекордам спокойно. По крайней мере, во всех интервью он старается обходить эту тему и всегда говорит примерно одно и то же:

«Я не загадываю, делаю свою работу для команды, для результата».

Но не стоит забывать, что контракт с «Вашингтон Кэпиталз» у Овечкина заканчивается в 2026-м, и пока о продлении никто не говорит. Даже сам Александр. С одной стороны, нападающему уже 40 лет, а с другой, он — легенда и по-прежнему хорош на площадке. Так что, несмотря на тишину по поводу будущего соглашения, с большой долей вероятности Александр продолжит играть в НХЛ и, возможно, даже не один сезон, считает хоккейный обозреватель Павел Лысенков: «Думаю, он выйдет где-то на 30 голов. Это достойный результат для того, чтобы продлить контракт при желании. И "Вашингтон" захочет это сделать. Но вопрос, какая мотивация и желание у самого Овечкина. Но вряд ли он хочет завершать карьеру. Я не оставляю надежду, что Александр согласится поиграть в "Вашингтоне" еще год-два».

В данный момент у Овечкина 15 голов и 18 передач в 38 матчах текущего сезона. В ближайшие дни «Вашингтон Кэпиталз» проведет еще две игры. Ночью 29 декабря болельщиков ждет встреча с «Флоридой Пантерс2, а 31 декабря, перед самым Новым годом, «Кэпиталз» сойдется с «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, до play-off у «Вашингтона» еще более 30 встреч, так что у Овечкина точно будет шанс серьезно приблизиться к очередному рекорду. Но вне зависимости от того, произойдет это или нет, величие нападающего никто оспаривать не посмеет, уверен Андрей Николишин, который сам не один год отыграл в НХЛ: «Он умеет переформатироваться, использовать нюансы, которые есть на сегодняшний день. Овечкин не всегда стоит в своем офисе, он меняет игру».

Есть еще один момент, о котором вряд ли забудут поклонники хоккея, по крайней мере, в России. Овечкин говорил, что хочет завершить свою блестящую карьеру в московском «Динамо». Увидеть его в КХЛ мечтают многие. Но с каждым годом шансы на такой исход, к сожалению, будут таять. Хотя сейчас кажется, что Александр украсит игру любого клуба, даже если выйдет на лед в возрасте далеко за 40. Главное, чтобы здоровье позволило ему это сделать.

Владимир Осипов