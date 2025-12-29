Завершено строительство спорткомплекса на Иве

В Перми завершено строительство ледовой арены в микрорайоне Ива. Спорткомплекс станет базой для хоккеистов Академии игровых видов спорта, в нем также смогут заниматься все любители активного отдыха. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Получили заключение о соответствии на спортивную арену в микрорайоне Ива. Сегодня лично осмотрел новый объект»,— написал глава Прикамья. Площадь нового спортивного объекта составляет 9 тыс. кв. м. Комплекс включает две ледовые арены: большую для соревнований, тренировок взрослых команд и массового катания и малую для детских занятий. Кроме того, здесь расположена единственная в Пермском крае дорожка, на которой будут проводиться тренировки и соревнования по керлингу. «Особенность в том, что для этого вида спорта нужно специальное ледовое покрытие. Мы его обеспечили. Оснастили арену современным оборудованием, включая ледозаливочные машины местного производства»,— отметил Дмитрий Махонин.

При строительстве арены особое внимание было уделено созданию доступной среды. Для этого адаптировали зрительские трибуны, построили отдельные места для маломобильных граждан, оборудовали раздевалки и тренажерный зал.

Строительство ледовой арены в микрорайоне Ива началось в 2024 году. Проект реализовывался под контролем «Фонда развития Пермского края» в рамках концессионного соглашения между правительством региона и структурой ФРПК — ООО «Красная машина». Генподрядчиком являлось АО «Корпорация развития Пермского края».