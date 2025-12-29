НКР подтвердило кредитный рейтинг Росгосстраха на уровне АА+.ru

Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг компании Росгосстрах на уровне AA+.ru, прогноз по рейтингу стабильный. Впервые кредитный рейтинг РГС был опубликован НКР в конце 2023 года, в декабре прошлого года он был повышен до сегодняшних значений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как говорится в сообщении агентства, на рейтинговое действие повлияли умеренно высокие показатели операционной эффективности Росгосстраха и его сильные рыночные позиции. По прогнозам НКР, в 2026 году и в среднесрочной перспективе темпы роста страховой премии компании будут сопоставимы со средними по рынку, а «прибыль продолжит расти в абсолютном выражении благодаря сформированной структуре инвестиционного портфеля и устойчивости комбинированного коэффициента убыточности по страховому портфелю».

Оценки географической диверсификации бизнеса Росгосстраха, доли контролируемых каналов продаж и доли крупнейшего сегмента страхования близки к максимальным, отмечается в сообщении НКР. Систему управления страховщика в рейтинговом агентстве оценивают как «адекватную и позволяющую реализовать долгосрочную стратегию развития».

«Сбалансированный страховой портфель, эффективная инвестиционная политика, цифровизация и трансформация бизнес-процессов позволяют нам компенсировать продолжающийся рост выплат в моторных видах страхования,— говорит финансовый директор Росгосстраха Евгений Решетин.— Согласно отчетности за первые три квартала этого года, наша компания нарастила выручку на 9% до 75,1 млрд руб. и заработала 7,6 млрд чистой прибыли. Мы рассчитываем, что и по итогам всего 2025 года получим финансовый результат, превышающий прошлогодние показатели».