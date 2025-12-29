Главным редактором газеты «Вечерняя Москва» назначили Александра Шарнауда

Главным редактором газеты «Вечерняя Москва» назначен Александр Шарнауд. До этого он занимал должность заместителя главного редактора. К своим новым обязанностям господин Шарнауд приступит с 1 января. Место главреда издания стало вакантным после смерти Александра Куприянова 2 октября. Он занимал эту должность с 2011 года.

«Мы рады, что редакцию газеты возглавит Александр Шарнауд. За годы работы Александр Валентинович зарекомендовал себя как профессионал своего дела, он один из самых опытных медиаменеджеров»,— заявил генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий, пишет газета.

Господин Шарнауд работает в издании с 2011 года, с 2019 — в должности заместителя главного редактора. Как сообщила газета, Александр Шарнауд исполняет обязанности главного редактора с октября, после смерти Куприянова.

До 2011 года Александр Шарнауд работал ответственным секретарем в газете «Ведомости. Москва», а также заместителем главного редактора в издательском доме «Логос-Медиа». Работал в «Столичной вечерней газете», «Родной газете» и в «СПИД-Инфо». Среди наград господина Шарнауда — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и почетная грамота Союза журналистов России.