Ярославцы нарастили накопления за 9 месяцев 2025 года

За первые девять месяцев текущего года жители Ярославской области увеличили свои накопления на 10,4%, доведя общий объем средств на счетах до 451,4 млрд руб. на 1 октября, сообщили в региональном отделении Банка России.

Вклады физических лиц росли ежемесячно, за исключением января, когда наблюдалось снижение. В феврале объем средств вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Ярославцы предпочитают хранить деньги в рублях — в них размещено 97% вкладов. Депозиты в иностранной валюте сократились на 10% за девять месяцев и составили 15,4 млрд рублей. Наиболее популярным видом вкладов стали срочные вклады — 68% средств (324,3 млрд рублей), еще 26,7% (127,1 млрд рублей) находятся на текущих счетах.

«Несмотря на некоторое снижение, ставки по вкладам остаются выше инфляции, что помогает гражданам хранить деньги на выгодных условиях. При этом многие банки предлагают по вкладам порядка 15–16% годовых. Это дает возможность не только защитить сбережения, но и заработать»,— отметила эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.

Антон Голицын