Жителя Верхнего Уфалея оштрафовали за продажу немаркированного табака

Верхнеуфалейский городской суд признал местного жителя виновным в хранении и продаже немаркированных сигарет (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Его оштрафовали на 450 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что горожанин в феврале-июле 2024 года приобрел табак без акциза, перевез его на автомобиле и хранил для продажи. Впоследствии местный житель реализовывал сигареты в торговых точках.

Полицейские изъяли у него 13 тыс. пачек общей стоимостью 1,7 млн руб. Машину Volkswagen Crafter, принадлежащую виновному, конфисковали в доход государства.