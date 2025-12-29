Белорусские коммунисты выступили за памятник Сталину в Нижнем Новгороде

Нижегородские и белорусские коммунисты поддержали установку памятников Иосифу Сталину в Минске и Нижнем Новгороде. Как сообщили в нижегородском обкоме КПРФ, это решение вписано в резолюцию круглого стола, организованного Центральным комитетом коммунистической партии Беларуси и Минским городским комитетом КПБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

С российской стороны в круглом столе кроме нижегородских коммунистов приняли участие представители Омского комитета ЛКСМ РФ. По мнению участников, сегодня в российском и белорусском обществах подавляющее большинство граждан признают Сталина как государственного и политического деятеля всемирно-исторического масштаба, а число тех, кто оценивает его скорее положительно, растет. Как на уровне обычных граждан, так и среди различных элитарных групп.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте 2025 года нижегородский обком КПРФ направил в администрацию Нижнего Новгорода инициативу об установке памятника Сталину. С того момента комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий несколько раз откладывал рассмотрение предложения КПРФ. При этом отказов в рассмотрении вопроса инициаторы тоже не получали.

Андрей Репин