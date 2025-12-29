В Татарстане водителя осудили на 5 лет за ДТП с гибелью двух детей

В Татарстане мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух малолетних детей и травмированию еще двух человек. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Следствие и суд установили, что 10 августа 2025 года подсудимый, находясь за рулем в утомленном состоянии и двигаясь с несоответствующей скоростью на трассе «Казань — Буинск — Ульяновск», столкнулся с Honda Civic, движущимся во встречном направлении. От удара пострадавшее авто отбросило на «ВАЗ-2110».

В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних пассажиров — мальчик и девочка, находившиеся в автомобиле Honda Civic. Еще два человека получили травмы, причинившие тяжкий вред здоровью. Мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении.

Анна Кайдалова