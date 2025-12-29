Зелень лучше каменных джунглей

Ученые НИУ ВШЭ изучили, как парки влияют на когнитивные и эмоциональные ресурсы горожан. Они сравнили электрическую активность мозга у 30 человек при просмотре видеозаписей с прогулками по паркам и по оживленным улицам. Оказалось, что деревья и зелень одинаково влияют на всех людей, помогая мозгу успокоиться и расслабиться. Прогулки по городским улицам рассеивают внимание. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: zetong li / unsplash.com Фото: zetong li / unsplash.com

Чем больше зелени окружает человека, тем лучше он себя чувствует. Предыдущие исследования показали, что если посадить дополнительные десять деревьев, то можно почувствовать себя моложе на десять лет. Однако ученые продолжают изучать причины положительного влияния зеленой городской среды.

В Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ изучили влияние зеленых городских пространств на когнитивные ресурсы человека. Впервые в таком исследовании не просто использовалась электроэнцефалография (ЭЭГ), а применялся метод межсубъектной корреляции: он позволяет сопоставить данные ЭЭГ разных участников эксперимента и увидеть общие (синхронные) закономерности работы мозга во время длительной видеопрогулки по городу.

Исследователи записали видео прогулок вдоль магистралей, бульваров и городских парков в разных районах Москвы и Санкт-Петербурга. Затем 30 добровольцев посмотрели видеоролики, а ученые с помощью ЭЭГ проанализировали активность их мозга и сравнили реакцию при просмотре видеопрогулок по паркам и по оживленным улицам. Если испытуемые сходным образом были вовлечены в происходящее, их мозговая активность проявляла общие свойства.

Результаты показали, что мозг участников одинаково реагировал на прогулки по парку. При этом сходство проявлялось в дельта-диапазоне — самом медленном ритме мозговых волн, который ассоциируется с древнейшими структурами мозга. Он также свидетельствует о расслаблении, восстановлении и состоянии покоя.

Во время видеопрогулок вдоль оживленных магистралей наблюдался противоположный эффект. Исследователи не обнаружили практически никакого сходства в электрической активности мозга участников, что отражало постоянное отвлечение и перегрузку внимания.

«Этот результат оказался для нас неожиданным. Мы предполагали, что люди будут “читать” город, как книгу: обращать внимание на одни и те же детали — вывески, ландшафт, строения. Но оказалось, что на улицах наше внимание скорее рассеивается и нет универсальной схемы восприятия окружающей среды, ведь каждого город отвлекает по-своему»,— удивляется Василий Ключарев, заведующий Международной лабораторией социальной нейробиологии НИУ ВШЭ.

Исследование подтверждает необходимость сажать больше деревьев в городах, создавать и сохранять зеленые массивы, парки и лесопарки в мегаполисах.

«Именно большие зеленые пространства, такие как городские парки и лесопарки, способны вызвать в нашем мозге универсальные когнитивные процессы, связанные с мотивацией и положительными эмоциями»,— уверена Надежда Керимова, руководительница направления нейроурбанистики Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ.

Авторы статьи первыми в России запустили целую серию исследований по нейроурбанистике, направленных на изучение влияния города на мозг.

«Нам хочется не просто прожить долгую жизнь, но остаться в здравом уме и твердой памяти, а это требует особых терапевтических свойств городской среды, позволяющих мозгу восстанавливаться от постоянного стресса»,— заключает Василий Ключарев.

Подготовлено пресс-службой НИУ ВШЭ