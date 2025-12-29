Голикова: репродуктивное здоровье подростков будут проверять тщательнее

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что проверки репродуктивного здоровья подростков будут увеличены. Это будет сделано с помощью диспансеризации. По ее словам, на сегодняшний день процедуру прошли более 12,5 млн человек.

«Расширим охват ею (диспансеризацией.—“Ъ”) для выявления заболеваний репродуктивной системы у подростков»,— рассказала госпожа Голикова на совещании премьер-министра России с вице-премьерами (цитата по ТАСС).

По словам госпожи Голиковой, также будет предоставляться комплексная поддержка семьям, планирующим рождение ребенка, и помощь женщинам «в формировании мотивации к материнству в контексте репродуктивного выбора». Вице-премьер отметила, что в 2026 году планируется разработка нового стандарта медпомощи в послеродовом периоде.