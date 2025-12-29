Кредитная карта бита

Платежи по кредитным картам выросли почти до 50% годовых. Полная стоимость кредита, которая учитывает процентную ставку вместе с комиссиями и страхованием, в ноябре стала рекордной за последние четыре года, когда начали вести подобную статистику. Почему? И согласны ли клиенты на такие переплаты? Узнала Анжела Гаплевская.

Как отмечают аналитики, в 2021 году полное обслуживание кредитки обходилось клиентам примерно в 20% годовых. Но из-за повышения ключевой ставки в последние годы выросли как расходы банков, так и риски. Например, из-за ненадежных заемщиков, говорит старший директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ирина Носова: «Банки становятся более осторожными. Рост просроченной задолженности по необеспеченному кредитованию с начала 2025 года вырос примерно на 35-40%. А сам портфель — всего лишь на 3-5%. Кроме того, некоторое время назад многие банки стали в одностороннем порядке сокращать одобренные лимиты по уже выданным кредитным картам, что также свидетельствовало об их длительности. Просто не хотят на себя брать лишние риски».

В ноябре банки отказывали россиянам в займах более чем в 80% случаев. По данным Национального бюро кредитных историй, это касалось всех розничных финансовых продуктов, в том числе кредитных карт. Однако участники рынка могут брать с клиентов даже больше, чем прописано в полной стоимости кредита, отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Реальная эффективная ставка с учетом всевозможных комиссий за выборку, страхования карты, комиссии за обслуживание счета находится на более высоком уровне. И кредитные карты являются выгодным продуктом для банка не только и не столько за счет процентного дохода по ней, сколько за счет скрытых платежей, комиссий.

Значительная часть клиентов выходит не только из льготного периода, но и на просрочку. А, например, единовременная просрочка автоматически означает штраф в размере 20% годовых дополнительно. И кроме того, довольно распространены различные страхования карт».

Как могут измениться процентные ставки? Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова считает, что поднимать их уже неоправданно: «Скорее всего, значительно их снижать не будут, но за счет того, что мы не ожидаем какого-то существенного улучшения операционной среды в 2026 году, ставки останутся высокими. Потенциально они могут еще вырасти, но 50% — это уже очень много. Поэтому все риски уже заложены».

Несмотря на дорогое обслуживание, спрос на кредитки остается. Банки подчеркивают, что при правильном подходе деньгами можно пользоваться бесплатно. Насколько исполним такой сценарий? МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков напоминает, что это зависит от ряда условий: «Если мы этой картой покупаем товары или услуги, то в среднем в районе двух-трех месяцев мы можем не выплачивать проценты, если это предусмотрено договором. Но главное, банк может требовать начало погашения части суммы, как правило 1-2% через какой-то промежуток времени. И если эти условия выполняются, то для человека все это обходится бесплатно. Если же он не успевает выплатить, уже нужно будет погашать кредит вместе с процентами, они могут зависеть от того, на какой товар или на какие услуги потрачены».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, бесплатным периодом пользуется примерно треть держателей кредитных карт. Если погашать долг по графику банка, например, за медицинскую услуги, то заплатить придется не больше 10%. А за обычные товары по кредитке потребители платят банку в среднем 20-25%. И эта цена в нынешних условиях не завышенная, говорят эксперты.

