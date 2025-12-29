Суд обязал отремонтировать стадион в Усолье

Березниковский городской суд удовлетворил исковое требование прокурора к спортивной школе «Лидер» и комитету по физической культуре и спорту городской администрации, обязав их отремонтировать стадион, расположенный в Усолье. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В состав стадиона входят футбольное, баскетбольное, хоккейное поля, беговая дорожка, уличные тренажеры, детская игровая площадка и площадка для воркаут-занятий. В ходе прокурорской проверки были выявлены факты ненадлежащего содержания спортивного объекта, в том числе при проведении массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. Наличие дефектов покрытия футбольного поля в виде выбоин и неровностей представляет угрозу безопасности спортсменов.

Решением суда на ответчиков возложена обязанность по проведению ремонта стадиона. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.