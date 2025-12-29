В Самарской области двух жителей, которые подожгли базовую станцию, обвинили в теракте

Двум жителям Жигулевска (Самарская область) предъявлено обвинение в поджоге объекта связи. Преступление квалифицировано как теракт (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в сентябре 2024 года жители 1989 и 1991 года рождения, действуя по указанию неустановленного лица, подожгли объект связи (базовую станцию) вблизи жилых домов. Силовики установили, что целью преступления было дестабилизировать деятельность органов власти РФ.

Один из подозреваемых получил за выполнение задания криптовалюту, обменял ее на 9050 руб. и распорядился деньгами по своему усмотрению. Оба фигуранта уголовного дела арестованы.

Расследование завершено, и материалы направлены на рассмотрение в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Георгий Портнов