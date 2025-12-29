Посольство Таиланда опровергло данные об ограничениях по въезду для россиян

Правила въезда в Таиланд для российских туристов не изменились. Об этом сообщили в посольстве страны в РФ. Информация Telegram-каналов об отказе гражданам России в пересечении сухопутной границы не соответствует действительности.

«Туристы, придерживающиеся правил, могут прибывать беспрепятственно»,— пояснили «РИА Новости» в диппредставительстве. По словам собеседника агентства, поводом для отказа во въезде в Таиланд могло стать подозрение в поездке по обновлению визы (visa run).

В посольстве добавили, что, несмотря на отсутствие запретов для россиян, иммиграционная служба Таиланда вправе проводить дополнительную проверку туристов и отказывать во въезде при угрозе безопасности.

Сегодня утром Telegram-канал Baza сообщал, что россиян «разворачивают на тайской границе» из-за конфликта с Камбоджей. В публикации описана история блогера Павла Викулова, который, находясь в Лаосе, купил билет на автобус до Бангкока (маршрут пролегал через сухопутную границу). На тайском пункте пропуска его отправили на дополнительную проверку, после чего отказали во въезде. Там же он узнал о новых правилах перехода границы. Теперь россияне и украинцы могут попасть в Таиланд только на самолете, утверждает блогер.