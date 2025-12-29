Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Татарстане на капремонт сельских домов культуры выделят 155,6 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт пяти сельских домов культуры из бюджета республики выделят 155,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работы включают капитальный ремонт зданий, приобретение мебели, оборудования и инвентаря, а также благоустройство прилегающих территорий. Среди объектов — сельский дом культуры в селе Красный Баран Алексеевского района, Новодемкинский дом культуры в Аксубаевском районе, Новозареченский дом культуры в Бавлинском районе, Староисаковский дом культуры в Бугульминском районе и Починок-Кучукский дом культуры в Кукморском районе.

Работы должны завершить до 1 декабря 2026 года. Финансирование будет осуществляться за счет бюджета республики, заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова