В Ленинском районе Ижевска устраняют повреждение водопровода

В Ленинском районе Ижевска продолжается устранение повреждения водопровода диаметром 500 мм в районе дома по ул. Баранова, 81, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла 28 декабря, участок был локализован в 2:25. В результате отключения воды пострадали два жилых дома и административное здание, однако горячее водоснабжение в квартирах жителей сохраняется.

На месте работают аварийно-ремонтная бригада из пяти человек и спецтехника. Работы по восстановлению водоснабжения планируется завершить к 02:25 30 декабря.

Анастасия Лопатина