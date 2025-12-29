Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях на всех сроках. Доходность на сроке 181 день теперь составляет 2,00 – 3,10% годовых, на сроке 367 дней – 3,50 – 4,50% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн или в офисах банка – 20 тысяч юаней, а максимальная – 100 млн юаней. Срок размещения вклада –181 и 367 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону

8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

