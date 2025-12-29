Новый железнодорожный вокзал в Саратове откроют осенью 2026 года

Строительство нового здания железнодорожного вокзала в Саратове и конкорса, соединяющего привокзальную и завокзальную зоны, завершат осенью 2026 года. Сроки объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время своего визита в областной центр, сообщил Telegram-канал сторонников политика.

Вячеслав Володин проверил ход реконструкции железнодорожного вокзала в Саратове

Фото: Telegram-канал «Володин. Саратов» Вячеслав Володин проверил ход реконструкции железнодорожного вокзала в Саратове

Фото: Telegram-канал «Володин. Саратов»

На данный момент рабочие уже возводят основные конструктивные элементы — фундамент, стены, колонны и опоры. Кроме этого, ведется монтаж пролетных строений крытого перехода и устройство подпорных стенок. Также началась поставка эскалаторов и лифтов — всего будет установлено 10 эскалаторов и 8 лифтов для удобства перемещения пассажиров.

Проект предусматривает воссоздание исторического облика вокзала с учетом современных требований. После завершения основных работ будет реконструирован подземный переход.

Марина Окорокова