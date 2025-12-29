В России ужесточили правила выдачи микрозаймов

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому значительно меняются правила выдачи микрозаймов. Ключевое изменение — повышение максимальной суммы микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 5 млн руб. до 15 млн руб. Документ размещен на портале правовой информации. Действующий лимит не менялся с 2018 года.

Новый закон также вводит ограничения на условия выдачи микрозаймов физическим лицам. С 1 апреля 2026 года максимальная переплата по займам сроком до одного года снизится со 130% до 100% от суммы кредита. Кроме того, с октября 2026 года микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать клиентам более двух кредитов с полной стоимостью более 200% годовых.

С апреля 2027-го кредиторам разрешат оформлять не более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых. При получении нового займа вводится трехдневный период охлаждения после погашения старого.

Кроме того, МФО запретят выдавать новые займы гражданам, которые погасили предыдущий кредит с полной стоимостью выше 100% годовых менее чем через четыре дня. Соблюдение новых условий требует от МФО запрашивать кредитную историю заемщика.