Авиакомпания «Россия» хочет взыскать 875 млн руб. с поставщика запчастей SJ-100

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», подала иск к ООО «РАпарт Сервисез», которая занимается поставкой и ремонтом запчастей для самолетов Superjet 100. Сумма иска составила 875 млн руб. Суть претензий истца в картотеке Арбитражного суда не приведена.

В апреле «Россия» уже подавала в суд иск к «РАпарт Сервисез» на сумму в размере 474,2 млн руб. Ответчик подал встречный иск на184 млн руб. Суд оставил оба заявления без удовлетворения, сообщает «Интерфакс».

ООО «РАпарт Сервисез» — дочерняя компания производителя Superjet 100 ПАО «Яковлев» (входит в «Ростех»).