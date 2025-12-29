В 2025 году в Татарстане с торгов за долги по ипотеке было продано 42 объекта недвижимости, что на 40% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на коллекторское агентство «Долговой консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год в Татарстане число проданных за долги по ипотеке квартир снизилось на 40%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая сумма проданной в этом году недвижимости составила 109 млн руб., при стартовой цене аукционов в 94,6 млн руб. Средняя стоимость одного объекта составила 2,6 млн руб.

В 2024 году в республике состоялось 70 таких торгов со средней ценой объекта 2,4 млн руб., а в 2023 году — 66 торгов.

По данным агентства, в России в целом за 2025 год через исполнительные производства с торгов реализовали около 2,1 тыс. квартир должников по ипотеке, что позволило вернуть кредиторам 6,8 млрд руб. По сравнению с прошлым годом количество проданных объектов снизилось на 32%, а сумма реализации — на 28%.

Анна Кайдалова