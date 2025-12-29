В Самарской области рождаемость снизилась за год на 12%

В январе-октябре 2025 года в Самарской области родилось 16 958 детей. Цифры обнародовал депутат губернской думы Михаил Абдалкин.

Политик сослался на данные Единой медицинской информационно-аналитической системы Самарской области (ЕМИАС). При этом Самарастат в текущем году еще не публиковал статистику рождаемости.

По сравнению с показателем за 10 месяцев 2024 года рождаемость снизилась на 12%. Таким образом, в регионе будет зафиксирован антирекорд по рождаемости за всю постсоветскую историю. Предыдущий минимум был зарегистрирован в 2024 году: тогда в Самарской области родилось 22 992 ребенка.

За 10 месяцев 2025 года в регионе умерло 33 258 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность снизилась на 9%.

Андрей Сазонов