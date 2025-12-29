В Оренбуржье в 2025 году введено свыше 1,13 млн кв. метров жилья

В Оренбургской области с начала 2025 года построено более 1,13 млн кв. метров жилья. Это соответствует показателям 2024 года, сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Рост отмечен в секторе индивидуального строительства. С начала года уже введено 853 тыс. кв. м частных домов. Это 101,7 % к уровню прошлого года»,— говорится в сообщении.

Также в регионе было сдано 283,9 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Кроме того, в Оренбуржье зафиксирован рост числа разрешений на строительство новых многоквартирных домов. На сегодняшний день выдано 340 разрешений на возведение объектов общей площадью более 1,4 млн кв. м. Это на 39% выше аналогичного показателя 2024 года.

На этапе строительства в регионе находится 291 многоквартирный дом общей площадью 988 тыс. кв. м. Власти Оренбуржья ожидают, что общий объем сданного жилья в 2025 году не будет ниже уровня 2024 года, когда было введено почти 1,19 млн кв. м жилого фонда.

Георгий Портнов