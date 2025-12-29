УБРиР начинает «Кинозиму»

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках фестиваля «Энергия РМК. Зима» представляет проект «Кинозима УБРиР».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «РМК Экстрим» Фото: телеграм-канал «РМК Экстрим»

Фестиваль стартовал 28 декабря в спортивном квартале «Архангел Михаил». Дневные сеансы катания на коньках будут сопровождаться показами добрых анимационных фильмов для детей и взрослых. Сеансы организованы при поддержке банка УБРиР. В будние дни показы будут проходить с 12 до 16 часов, по выходным и в праздники — с 10 до 16:30. Экран, где будут демонстрироваться фильмы, установлен на катке, так что любимые картины можно будет увидеть непосредственно со льда.

«Наша «Кинозима» станет логичным продолжением уже полюбившегося горожанам фестиваля «Кинолето УБРиР», который мы постоянно проводим на площадке Парка Маяковского. Уверен, что спортивный квартал «Архангел Михаил» станет знаковой точкой притяжения для многих екатеринбуржцев и гостей города в эти новогодние и рождественские дни. Признательны организаторам за возможность быть представленными на столь интересной площадке. Приглашаем всех провести активные каникулы вместе с «Энергией РМК» и «Кинозимой УБРиР!», — сказал президент УБРиР Алексей Долгов.

Фестиваль «Энергия РМК. Зима» продолжит работу и после новогодних каникул — до конца февраля.

Одной из главных особенностей фестиваля стала самая высокая в стране двухуровневая горка со скатами высотой 24 и 17 метров. Также посетителей ждут ледовый городок с горкой, качелями и лабиринтом, открытый каток площадью около 4 тысяч квадратных метров, 20-метровая живая праздничная ель, сказочный лес с рождественской атмосферой.

Кроме того, для юных и взрослых экстремалов будет работать несколько бесплатных интерактивных пространств. Так, в зоне «РМК Экстрим» каждый сможет отработать скольжения и трюки на сноуборде, освоить безопасные прыжки на наклонной подушке с мягким приземлением.

Пространство «РМК Экстрим» для детей предназначено для самых маленьких сноубордистов от 3 до 6 лет, где ребята смогут под руководством инструкторов получить первый опыт катания: привыкнуть к доске, научиться основам и преодолению небольших препятствий.

А с горкой для катания на ледянках высотой 2,7 метра справится и взрослый, и ребенок. Скатиться можно будет даже без специального приспособления и навыков.

На каждые выходные запланированы детские праздники, мастер-классы, ледовые шоу и спортивные соревнования. А в честь Рождества Христова на площадке пройдет особая программа.

