Глава СК поручил возбудить дело после жалоб казанцев на дом 1960 года постройки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству СУ СКР по Татарстану вновь возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома на улице Железнодорожников в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Здание 1960 года постройки было признано аварийным шесть лет назад и подлежит сносу. В доме отмечаются многочисленные трещины, изношенные коммуникации, отсутствуют горячее водоснабжение, а также канализационная и вентиляционная системы. Ранее обращения граждан в различные инстанции не дали результатов, жилье им не предоставлено.

Ранее СУ СКР по Татарстану дважды возбуждало уголовные дела, однако постановления о возбуждении были отменены заместителем прокурора Кировского района Казани. Сейчас решение находится на рассмотрении прокурора Республики Татарстан.

Анна Кайдалова