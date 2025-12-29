Скончался свердловский экс-министр АПК Артем Бахтерев

На тридцать восьмом году жизни не стало бывшего министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка (АПК) Свердловской области Артема Бахтерева, сообщила «Ъ-Урал» его супруга, Елена. Он умер 28 декабря у себя дома. Причина смерти неизвестна.

Как писал «Ъ-Урал», еще в сентябре 2022 года источники сообщали, что Артем Бахтерев в скорейшем будущем лишится поста министра АПК. Господин Бахтерев тогда комментировать слухи отказывался. В январе 2023 года он ушел в отставку по собственному желанию. Вскоре, через несколько месяцев на пост министра была назначена Анна Кузнецова, которая работает в министерстве с 2020 года. На сегодняшний день она продолжает занимать пост.

Артем Бахтерев был назначен на пост министра в октябре 2020 года. До назначения господин Бахтерев занимал должность заместителя министра. Предыдущий министр Дмитрий Дегтярев скончался, у него был диагностирован коронавирус.

Артем Путилов