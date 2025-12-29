Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе Завьялово—Гольяны
Легковой автомобиль «Мазда» столкнулся с грузовиком «Шахман» на трассе Завьялово—Гольяны в районе деревни Петухи около 10:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
В результате аварии пострадала водитель легкового автомобиля 1985 года рождения, которую пришлось деблокировать из искореженной машины пожарным МЧС России и спасателям Поисково-спасательной службы Удмуртии.
Женщина была передана бригаде врачей скорой помощи. Водитель грузовика также получил травмы, но от госпитализации отказался. Сотрудники Госавтоинспекции УР устанавливают причины и обстоятельства происшествия.