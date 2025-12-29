Бывшего губернатора Тамбовской области обвинили во взятках на 84 млн рублей

СКР завершил следственные действия по уголовному делу бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова и его предполагаемых соучастников — Александры Соломатиной и Сергея Аганова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Фигуранты обвиняются в получении взяток и посредничестве во взяточничестве в зависимости от роли каждого.

По данным следствия, в 2022 — 2024 годах господин Егоров неоднократно получал взятки в особо крупном размере — деньгами, имуществом и в виде услуг — от генерального директора компаний «Газпром-газораспределение Тамбов» и «Газпром-межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Общую сумму взяток следствие оценивает, как минимум, в 84 млн руб. Незаконное вознаграждение предназначалось за «общее покровительство по службе», считают в СКР. У Максима Егорова и его родственников арестовано имущество на сумму свыше 130 млн руб.

Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область в 2021–2024 годах. Свою отставку он объяснил переходом «на новую работу на федеральный уровень». Однако о его назначении на какой-либо федеральный пост официально не сообщалось.