«Каталитик пипл» выкупила 25% ИТ-компании Selectel

Компания «Каталитик пипл» — совместное предприятие «Интерроса» и «Т-технологий» — объявила, что стала владельцем 25% акций Selectel, выкупив долю у действующих акционеров компании. Сумма сделки — 16 млрд руб.

Для фондирования сделки был использован денежный поток, полученный «Каталитик Пипл» по предыдущим инвестициям в высокотехнологичный сектор, сообщается в пресс-релизе «Т-Технологий», который имеется в распоряжении «Ъ».

По данным iKS Consulting, Selectel входит в тройку крупнейших по выручке компаний на рынке инфраструктурных облачных услуг (IaaS). Выручка Selectel за 9 месяцев 2025 года составила 13,5 млрд руб. — рост на 42% год к году.

«Стратегическое партнерство с Selectel обеспечит необходимые дополнительные мощности для растущих потребностией AI», — сказал президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк. В число активов «Каталитик пипл» входит, в частности, доля в «Яндексе» (10%) и цифровом сервисе для предпринимателей Точка (64%).