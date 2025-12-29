В Татарстане на капремонт спортивных объектов выделено 332,4 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт спортивных учреждений из бюджета республики направят 332,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Наибольшую сумму — 95,9 млн руб. — выделят на капитальный ремонт стадиона с административно-бытовым корпусом в Кукморском районе. Наименьшее финансирование, 2,8 млн руб., предусмотрено на обновление спортивно-оздоровительного комплекса «Барс» в Тетюшском районе.

Также ремонтные работы пройдут в спортивной школе «Батыр» в Менделеевске, школе олимпийского резерва № 1 в Зеленодольске, гостинице «Маяк» для профильных физкультурно-спортивных смен, плавательном бассейне «Акчарлак» с тренажерным залом, спортивном комплексе «Акчарлак» в Камско-Устьинском районе, универсальном спортивном зале в Биектау, филиале детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в Тетюшах, зале борьбы в Алексеевском районе и хоккейной школе «Арслан» в Бугульме.

Работы включают капитальный ремонт зданий и помещений, закупку мебели и оборудования, монтаж оборудования и благоустройство прилегающих территорий. Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова