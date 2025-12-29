В Крыму задержали женщину с замаскированной татуировкой герба Украины

Полиция Севастополя задержала 53-летнюю местную жительницу за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщила пресс-служба регионального ведомства в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, сотрудники Центра по противодействию экстремизму выявили в социальных сетях оскорбительные комментарии женщины в отношении военнослужащих и участников специальной военной операции. Также в пресс-службе отметили, что в 2012 году она сделала на руке татуировку украинского герба. Однако в прошлом году женщина перекрыла тату другим рисунком, «чтобы не привлекать внимание».

В отношении задержанной составлен административный протокол по делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Женщине грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб. Полицейские передали материалы по делу в районный суд.