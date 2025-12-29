Глава СВР Эстонии исключил нападение России на страны Прибалтики

Россия не намерена атаковать страны Прибалтики или НАТО в целом. Такой вывод сделал глава Службы внешней разведки (СВР) Эстонии Каупо Росин.

«Мы видим, что Россия изменила свое поведение в результате нашей реакции на различные инциденты, произошедшие в регионе в целом,— сказал господин Росин в интервью ERR.— Пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов».

Одной из основных задач Эстонии глава СВР назвал сохранение существующего положения дел. Под «изменением поведения», пояснил Каупо Росин, он имел в виду инциденты с беспилотниками и самолетами в воздушном пространстве НАТО, возобновление которых РФ удалось предотвратить.