В Саратове запустили движение по путепроводу «Стрелка»
Сегодня в Саратове начато движение транспорта по новому путепроводу «Стрелка». Запуск сооружения позволит в будущем обеспечить открытие трамвайной линии 3-го маршрута, запланированное на март 2026 года, сообщил Telegram-канал «Володин Саратов».
Фото: t.me / volodin_saratov
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели проконтролировал завершение строительства объекта в Саратовской области. Перед этим были проведены необходимые технические тесты с использованием грузового транспорта.
Реконструкция путепровода является частью масштабного проекта по созданию третьего маршрута скоростного трамвая. Поддержку проекту оказывал Вячеслав Володин.
Первый этап трамвайного маршрута будет реализован от 6-ой Дачной до Кировского трамвайного депо. Открытие линии планируется в 2026 году.