В Саратове запустили движение по путепроводу «Стрелка»

Сегодня в Саратове начато движение транспорта по новому путепроводу «Стрелка». Запуск сооружения позволит в будущем обеспечить открытие трамвайной линии 3-го маршрута, запланированное на март 2026 года, сообщил Telegram-канал «Володин Саратов».

Начато движение по путепроводу «Стрелка» в Саратове

Фото: t.me / volodin_saratov

Фото: t.me / volodin_saratov

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели проконтролировал завершение строительства объекта в Саратовской области. Перед этим были проведены необходимые технические тесты с использованием грузового транспорта.

Реконструкция путепровода является частью масштабного проекта по созданию третьего маршрута скоростного трамвая. Поддержку проекту оказывал Вячеслав Володин.

Первый этап трамвайного маршрута будет реализован от 6-ой Дачной до Кировского трамвайного депо. Открытие линии планируется в 2026 году.

Нина Шевченко