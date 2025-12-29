Преподаватели инженерной школы ВГТУ посетили инновационные энергоблоки Нововоронежской АЭС

Преподаватели инженерной школы «ЭнергоТех» Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) посетили инновационные энергоблоки № 6, 7 Нововоронежской АЭС. Визит стал вторым в рамках сотрудничества университета и атомной станции по подготовке квалифицированных кадров для атомной отрасли.

Фото: пресс-служба ВГТУ

Во время технического тура атомщики рассказали об особенностях эксплуатации оборудования на современных энергоблоках поколения «3+» и о работе ключевых подразделений. Преподаватели напрямую пообщались с руководителями турбинного цеха, электроцеха, химцеха и цеха тепловой автоматики и измерений.

В Учебно-тренировочном пункте НВАЭС гости увидели, как на полномасштабном тренажере готовят операторов блочного пульта управления. Воронежские педагоги и инструкторы УТП обсудили программы обучения — в том числе те аспекты, которые важно учитывать при подготовке студентов.

Завершился визит в Информационном центре Нововоронежской АЭС. Участникам продемонстрировали интерактивную экспозицию последних достижений Госкорпорации «Росатом», а также рассказали об истории станции и ее перспективных проектах.

«Подобные туры бесценны для педагогического состава. Мы получаем возможность не только увидеть передовые технологии в действии, но и напрямую пообщаться с инженерами-практиками. Это позволяет нам актуализировать учебные программы, наполнять лекции свежими примерами и готовить специалистов, чьи компетенции полностью соответствуют запросам современной высокотехнологичной отрасли», — рассказал заместитель директора инженерной школы «ЭнергоТех» Александр Сергеев.

«Знакомство с работой АЭС точно пригодится в работе со студентами, которые интересуются атомной отраслью. Особенно приятно видеть на станции выпускников нашего вуза уже в роли высококвалифицированных специалистов. Мы хотим и дальше развивать сотрудничество, чтобы готовить будущие кадры под реальные запросы Нововоронежской атомной станции», — поделилась заведующая кафедрой ЖКХ ВГТУ Наталья Драпалюк.