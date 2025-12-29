В Прикамье суд взыскал выплату после гибели рабочего на производстве

Индустриальный райсуд Перми взыскал с фонда соцстрахования по региону 2 млн руб. в пользу детей рабочего, погибшего на строительной площадке. Как сообщает Пермский краевой суд, в декабре 2023 года 44-летний местный житель на территории стройплощадки получил смертельную травму — его придавило ковшом экскаватора.

Бывшая супруга погибшего в интересах двух несовершеннолетних детей обратилась в суд с иском о взыскании страховой выплаты за несчастный случай на производстве. Она указала, что отец ее детей с января 2023 года без оформления письменного трудового договора работал в должности монтажника наружных трубопроводов у индивидуального предпринимателя.

При этом ИП страховые взносы за погибшего работника в фонд соцстрахования не выплачивал, а несчастный случай в установленном законом порядке зарегистрирован не был. В итоге организация отказала в выплате социальных выплат. Суд установил факт трудовых отношений между предпринимателем и погибшим, а также признал несчастный случай страховым. В решении указано, что он произошел в рабочее время и в связи с выполнением действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. Требования заявителя были удовлетворены.