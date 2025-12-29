ЦБ разрешит пополнять счет наличными через любой банкомат по СБП

Банк России в рамках расширения функционала системы быстрых платежей (СБП) запустит возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, новая функция станет доступна в ближайшее время.

Параллельно планируется расширить возможности онлайн-платежей в бюджет для бизнеса. В частности, речь идет о внедрении формата QR-presented, при котором покупатель сам генерирует код для оплаты и предъявляет его на кассе, а не сканирует код магазина. Госпожа Бакина уточнила, что реализация этого механизма также намечена на ближайшее будущее.