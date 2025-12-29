Росавтодор получил 4,12 млрд рублей на строительство южного обхода Саратова

Правительство России выделило 4,12 млрд руб. на строительство южного обхода Саратова. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин распорядился выделить на строительство южного обхода Саратова 4 млрд руб.

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области Михаил Мишустин распорядился выделить на строительство южного обхода Саратова 4 млрд руб.

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

Финансирование будет осуществляться из резервного фонда. Средства направлены в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Росавтодор должен отчитаться о целевом использовании полученных средств перед кабинетом министров до 1 февраля 2026 года.

Проект предполагает возведение четырехполосной скоростной магистрали длиной 14,7 км. Важной частью проекта является строительство нового моста через реку Волгу. Маршрут моста со стороны Саратова пройдет через село Хмелевка, а с энгельсской стороны – через садовые товарищества «Авангард» и «Путеец».

Росавтодор в октябре 2024 года зарезервировал земельные участки, необходимые для строительства моста через Волгу в Саратове, на период в три года.

Нина Шевченко