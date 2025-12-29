Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Судебные эксперты оценят строительство крытого футбольного манежа на Бору

Арбитражный суд поручил экспертам Приволжского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ определить объем и стоимость качественно выполненных подрядчиком «Стройальянс» работ по строительству крытого футбольного манежа в городе Бор.

Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области

Стройка спортивного объекта велась с лета 2021 года. Сейчас региональная «Дирекция по строительству» пытается взыскать с ООО «Стройальянс» почти 304 млн руб., считая, что компания не отработала выданный ей аванс по госконтракту. Чтобы проверить, какие расходы были понесены подрядчиком на возведение футбольного манежа, суд и решил назначить экспертизу по делу.

Иван Сергеев