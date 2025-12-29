Бизнесмен Клячин и структура Сбербанка продали застройщика элитного ЖК на Пресне

Дочерняя компания October Group выкупила у ООО «КР плюс», принадлежащего Сбербанку (MOEX: SBER) и владельцу Azimut Hotels Александру Клячину, фирму «СЗ “Малая Грузинская, 3.6”». Фирма выступает девелопером клубного дома «Мюр и Мерилиз» рядом с деловым кварталом «Рассвет» в Столярном переулке на Пресне. О сделке сообщили «Ведомости».

По данным «СПАРК-Интерфакс», сделка была закрыта 24 декабря. Как сообщает издание, дом «Мюр и Мерилиз» начала строить в 2023 году KR Properties. Комплекс должен был включать 98 квартир, коворкинг, фитнес-клуб, детский клуб и кинозал. Его планировали сдать в эксплуатацию в 2025 году, но в 2023-м суд арестовал большую часть активов господина Клячина по делу нефтяной компании «Русь-ойл». По версии Генпрокуратуры, акционеры компании уклонялись от уплаты налогов. Позднее суд взыскал с Александра Клячина объекты KR Properties в доход государства.

В этом году господин Клячин в партнерстве со Сбербанком выкупил объекты девелоперской компании, после чего «КР плюс» и бизнесмен практически сразу выставили часть приобретенных активов на продажу. Как пишут «Ведомости», «КР плюс» нужны средства для снижения кредитной нагрузки перед Сбербанком, которая образовалась после выкупа активов KR Properties у государства.

October Group — российский девелопер, специализирующийся на создании премиальных жилых комплексов в Москве, создан бывшими сотрудниками из Pioneer Group. Среди проектов компании — клубные дома Stories в Раменках, King & Sons на Мосфильмовской улице и многофункциональный комплекс Kobzon City.