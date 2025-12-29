Челябинца осудили за контрабанду лома на 43 млн рублей

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным жителя Челябинска в контрабанде лома на 43,5 млн руб. (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Его оштрафовали на 1 млн руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что 46-летний директор компании по продаже металлолома в январе-феврале этого года с помощью недостоверного декларирования перевез через таможенную границу отходы и лом коррозионностойкой стали объемом более 450 т.

Помимо основного наказания, с фигуранта взыскали стоимость незаконно перемещенного металла. На автомобили, паркинг и квартиры виновного наложен арест.