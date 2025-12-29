Путин утвердил проверку возраста через Max при покупке алкоголя и сигарет

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий подтверждать возраст с помощью платформы Max при покупке табака, алкоголя и энергетиков.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Он вносит точечные изменения в несколько федеральных законов. С использованием Мах можно будет также подтверждать возраст при доступе к информационной продукции, реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

Также законом вводится внесудебная блокировка сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов. Помимо этого, закон уточняет порядок регистрации доменных имен. Ее будут осуществлять российские юрлица из утвержденных перечней регистраторов, за исключением доменов госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений и госкомпаний. Регистрация доменных имен для этих структур будет возложена на некоммерческие компании из перечня, утверждаемого правительством РФ.