Путин подписал закон об упрощенном поступлении татарстанцев в колледжи и техникумы

В Татарстане с 2026 года начнет действовать эксперимент по упрощенному получению аттестата об основном общем образовании для выпускников девятых классов, решивших поступать в организации среднего профессионального образования. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Изначально эксперимент проводился только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В его рамках школьникам разрешали сдавать не четыре, а только два экзамена на государственной итоговой аттестации — русский язык и математику.

В полный список участников также вошли Камчатский край, Мурманская область, Ростовская область, Смоленская область, Тверская область, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Эксперимент продлен до 2029 года.

Анна Кайдалова