В массовом ДТП с фурой в Волгограде погибла молодая пассажирка «Ауди»

В результате ДТП, произошедшего 28 декабря в Ворошиловском районе Волгограда, погиб один человек и трое получили ранения. Авария произошла около полудня напротив дома №3 по ул. Неждановой.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По данным полиции, столкнулись автомобили марок «Ауди», «Датсун» и «Вольво» с полуприцепом. В «Ауди» находились водитель и три пассажира, в том числе двое несовершеннолетних. Все они были госпитализированы.

25-летняя пассажирка «Ауди» скончалась в больнице от полученных травм. Медики констатировали несовместимость травм с жизнью.

В настоящее время 30-летний водитель «Ауди», а также дети 7 и 14 лет находятся в реанимации больниц №25 и №7. Их состояние оценивается как тяжелое.

