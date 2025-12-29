Главный тренер пермского «Молота» покидает должность

Тренерский штаб ХК «Молот» покидают главный тренер Альберт Мальгин, а также старший тренер Станислав Шальнов. Как сообщает пресс-служба клуба, это решение было принято «по обоюдному согласию сторон». После 38 матчей регулярного чемпионата «Молот» набрал 42 очка и занимает 16 место в турнирной таблице.

В тренерском штабе остаются тренер Виталий Атюшов, тренер вратарей Дмитрий Хомутов, тренер по физподготовке Александр Бессонов, а также видеотренер Евгений Литвинов.

Напомним, господин Мальгин был назначен наставником пермской команды в июне текущего года. Альберт Мальгин – уроженец Перми. Он играл за «Молот» в сезонах 1984/85–1987/88 годов. Затем перешел в воскресенский «Химик» и в 1990-х годах оказался в Швейцарии. В последние годы господин Мальгин успешно работал с командами NLB и юниорской лиги Швейцарии.