Дмитрий Леонов утвержден начальником упрдор «Нижне-Волжское»

Дмитрий Леонов назначен руководителем упрдор «Нижне-Волжское». Информация об этом появилась на сайте учреждения.

С июля 2025 года Дмитрий Леонов был и. о. главы Упрдор «Нижневолжское»

Фото: упрдор «Нижне-Волжское»

С 8 июля этого года господин Леонов занимал должность временно исполняющего обязанности главы Упрдора «Нижне-Волжское».

Учреждение было основано в Саратове в 2019 году и отвечает за эксплуатацию и поддержание в надлежащем состоянии федеральных трасс и связанных с ними объектов инфраструктуры в Саратовской области.

Упрдор «Нижне-Волжское» осуществляет управление федеральными автомобильными дорогами и искусственными сооружениями на территории региона.

Нина Шевченко