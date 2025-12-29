Дмитрий Леонов утвержден начальником упрдор «Нижне-Волжское»
Дмитрий Леонов назначен руководителем упрдор «Нижне-Волжское». Информация об этом появилась на сайте учреждения.
С 8 июля этого года господин Леонов занимал должность временно исполняющего обязанности главы Упрдора «Нижне-Волжское».
Учреждение было основано в Саратове в 2019 году и отвечает за эксплуатацию и поддержание в надлежащем состоянии федеральных трасс и связанных с ними объектов инфраструктуры в Саратовской области.
Упрдор «Нижне-Волжское» осуществляет управление федеральными автомобильными дорогами и искусственными сооружениями на территории региона.